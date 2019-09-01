Diğer NATO üyelerinin de Türkiye’yi edecek mi ?

Türkiye'nin yapmış olduğu bu hareket sonrasında ABD tarafında diğer NATO üyesi olan ülkelerinde böyle bir eylemde bulunması gibi bir korku oluşmuş durumda.

ABD savunma bakanı olan Mark Esper tarafından gelen açıklamada Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabul edilmesi konusunda S-400 programından tamamen çıkarılması gerektiğini ve alınan sistemlerin ülke dışına çıkarılması gerektiği açıklandı. Ayrıca bu konuda değerlendirme yapan Rus uzman Leonkov bu konuda yaptığı değerlendirmede bu olayı bir şantaj olarak gördüğünü ve ABD'nin bu şantajı yapmada da başarısız olduğunu açıkladı.

Ayrıca Türkiye konusunda da artık S-400'den vazgeçmeyeceğinin aşikar olduğunu dile getiren uzman şunları da : " Yeri belirlendi bile, Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssü. Ayrıca halihazırda Türkiye’nin hava sahasını koruyabilecek tek sistem olan S-400’den kim vazgeçer ki?" sözlerine ekledi. Rusya'nın bu savunma silahlarını satarken ek koşul koşmadığını ve Türkiye'nin de istediği gibi bu sistemleri ayarlayabileceğini açıkladı.