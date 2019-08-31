Acil serviste tepki çeken görüntüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bartın Devlet Hastanesini acil servisinde meydana gelen bu olayda orada çalışan bir kişi işini yapması gerekirken bir anda internette vakit geçirmeye başladığı görüntülendi ve bu durum da sıra bekleyen hastalar tarafından görüntülenip şikayet edildi.

Bartın devlet hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümünde mesai saatleri içersinde hastalar beklerken internet üzerinden alışveriş yapan çalışan kişinin hakkında soruşturma başladı. Konuyla ilgili olarak il sağlık müdürlüğü tarafından açıklama geldi ve sosyal medyada tepki alan bu durum için hemen soruşturma başlatıldı.

Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların artık maksadı dışında kullanılması konusunda bir takım tedbirler alındı ve artık kullanılamayacağı açıklandı.