Telsim geri döndü: 'Borcu olan da aranıyor olmayan da'

TMSF, kendisine devredilen GSM şirketi olan Telsim'in alacakları konusunda tahsis etmek için özel hukuk bürolarna talimat verdi. Bu nedenle de hukuk büroları bir anda bir mafya gibi para toplamaya başladı.

Vatandaşlara tehditler savurarak para toplamaya başlayan hukuk bürosundan birçok vatandaş tarafından tepki geldi. Yıllar önce borçların peşine düşen hiç Telsim kullanmamışların bir haciz uyarısıyla karşı karşıya kaldığı durumlar ortaya çıktı.

Özel bir hukuk bürosunun, TMSF’ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 13 yıl önce devredilen GSM şirketi Telsim’in borçlarını tahsil etmek için borçluları tek tek arıyor. Ancak borçluları ararken tehditler savurarak mafyavari konuşarak borçları istemesi borçlu olanları şikayet etmeye yönlendiriyor. Borçluların bu gibi durumlarda haklarını araması borçlarının bir faturasını isteme hakkı vardır.