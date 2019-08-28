Türk astronotu Rusya eğitebilir

Rusya'nın Yuriy Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin (GCTC) tarafından Türk astronotu uzay turisti olarak 6 içinde eğitmeye hazır olduğu açıklandı.

Bugün yapılan basın toplantısında Türk astronotların Rusya eğitim merkezinde eğitilebileceği konusunda henüz bilgi dün gelmesi duyurulması nedeniyle bu konuda henüz bir gelişme yaşanmadığı açıklandı.

Ancak bir eğitime başlandığı zaman da 6 ay içersinde uzay turisti olarak uçuşa hazır olabileceği belirtildi.

Şu anda merkezin 100 den fazla yabancı astronot ve uzay turisti eğitiminin tamamlandığını açıklandı. Yani buraya gelebilecek olan Türk astronotlar ve uzay turistleri de eğitimini rahatlıkla alabilecekler.