Su-57'nin standart dışı inişi

Rus yapımı olan 5.nesil savaş uçağı SU 57 normalde olması gerekenden biraz daha farklı bir inişle inince bir anda sosyal medya üzerinde çok konuşulan konular arasında yer almaya başladı. MAKS 2019 Havacılık ve Uzay fuarı yapılırken bir iniş gerçekleştiren bu uçak inerken piste tekerlerin değdiği anda paraşütlerini açması Rusya'da gündem haline geldi.

Normalde bu şekilde bir iniş yapmasında herhangi bir sakınca yok ve sonradan eklenmiş bir özellik olmayıp pilotların gerek gördüğü durumlarda kullanabilmesi için eklenmiştir.

Genelde uçak gemilerine iniş yapılabilmesi için eklenen bu özellik bazen bozuk pistlerde ve olumsuz koşullarda inişi kolaylaştırması nedeniyle Sovyet Rusya döneminden MİG 21'lerden bu yana kullanılıyor. Yani aslında iniş gayet başarılı oldu diyebiliriz ancak sadece bu tekniğin az kullanılması bu durumu biraz medyatik hale getirdi.