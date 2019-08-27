Dolar kurunda dalgalanma

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Dolar kurunda dalgalanma
Dolar kurunda dalgalanma admin Tarih: 2019-08-27 Saat: 01:16:23
Güncelleme : 2019-08-27 01:16:23Bu içerik 279 kez okundu.
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Dolar kurunda dalgalanma

Bugün terkardan borsanın açılışı gerçekleşirken bir anda kimsenin beklemediği bir olay oldu ve dolar kurunda inanılmaz bir yükseliş meydana geldi ve daha sonrasında inanılmaz bir düşüş meydana geldi ve tekrardan eski seviyesine düştü. Meydana gelen bu ani dalgalanma yatırımcıları da şaşırttı.

Piyasada analizler yapan analistlerse bu konuda herhangi bir açıklama yapamadı çünkü böyle bir hareketlenmeye neden olabilecek herhangi bir olayın olmadığını açıkladı.

Bu nedenle de meydana gelen bu ani artış %15 oranında değer artışı ve daha sonrasında aynı oradan değer kaybedişi sadece kayıtlara geçmekle kaldı. Bu konuda gelecek olan açıklamalar bekleniyor.

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