Hem ehliyetsiz hem sahte plaka

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Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
Hem ehliyetsiz hem sahte plaka admin Tarih: 2019-08-24 Saat: 00:27:36
Güncelleme : 2019-08-24 00:27:36Bu içerik 201 kez okundu.
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Hem ehliyetsiz hem sahte plaka

Adana'da meydana gelen bu olayda polis ekipleri sahte plakalı bir aracın trafikte seyir ettiği bilgisini alınca hemen harekete geçti. Adana polis ekipleri sahte plakalı aracı tespit etmesi ve durdurması çok zaman almadı.

Üzerinde haciz olan aracın sahte plaka ile gezmesi de ayrıca bir olay oldu. Yüreğir ilçesinde yaşandı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında şaşi numarası ile plaka eşleşma göstermeyince aracın trafikten men edilmesine karar verildi.

Ayrıca hacizli olan araç için polis ekipleri şahsa 9 bin TL para cezası yazdı ve şahsı gözaltına alarak merkeze götürdüler.

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