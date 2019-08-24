ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı

ABD'de Florida eyaletinde bir jet kiralama ve satış firması tarafından 1980 model olan F-16 model B Block 20 tipi savaş uçağının sivil satışa çıkarıldığı açıklandı.

Florida merkezli olan JeatLease Palm Beach uçak kiralama ve satış firması tarafından şu anda birçok askeri aracın satışa çıkarıldığı bilgisiyle tüm dünya çalkalanıyor diyebiliriz.

Bu askeri araçları satın almak isteyen milyonlarca kişi artık bu araçları rahatlıkla satın alabilecekler. Ayrıca askeri araçların yanısıra bir de F-16 uçağının orada satışta olduğu açıklandı. Şu anda bir F-16 hala 8 bin kadar uçabilir ve 8.5 milyon dolar fiyat değer biçildi.