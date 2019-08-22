Ali Ağaoğlu lüks araçlarını satışa çıkardı

Anasayfa GÜNCEL Ali Ağaoğlu lüks araçlarını satışa çıkardı
Ali Ağaoğlu lüks araçlarını satışa çıkardı
Ali Ağaoğlu lüks araçlarını satışa çıkardı admin Tarih: 2019-08-22 Saat: 19:49:11
Güncelleme : 2019-08-22 19:49:11Bu içerik 353 kez okundu.
Reklam

Ali Ağaoğlu lüks araçlarını satışa çıkardı

Ali Ağaoğlu'nun garajında bulunan 5 tane lüks aracın satışa çıkarıldığı bilgisi ortaya çıktı. Mali bir sıkıntı problemi yaşayan Ağaoğlu satışa çıkardığı araçlar 300 bin lira ile 3.7 milyon lira skalasında.

Oldukça lüks olan bu araçlar için İstanbul Avrupa yakasında bir galeri yetkilendirildi ve satışlar orada gerçekleştirilecek. 20 gün önce verilmiş olan bu araçlardan hala herhangi bir satılanı olmadı.

Sektör genelinde yaşanan problemlerden dolayı çok etkilenen Ağaoğlu diğer müteahittlerden almış olduğu lüks araçlar ile kendisini daha belirgin hale getiriyordu. Ancak şimdi o araçlara veda etmek zorunda kaldı çünkü durum daha da kötüye gidebilirdi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak