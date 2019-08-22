Ali Ağaoğlu lüks araçlarını satışa çıkardı

Ali Ağaoğlu'nun garajında bulunan 5 tane lüks aracın satışa çıkarıldığı bilgisi ortaya çıktı. Mali bir sıkıntı problemi yaşayan Ağaoğlu satışa çıkardığı araçlar 300 bin lira ile 3.7 milyon lira skalasında.

Oldukça lüks olan bu araçlar için İstanbul Avrupa yakasında bir galeri yetkilendirildi ve satışlar orada gerçekleştirilecek. 20 gün önce verilmiş olan bu araçlardan hala herhangi bir satılanı olmadı.

Sektör genelinde yaşanan problemlerden dolayı çok etkilenen Ağaoğlu diğer müteahittlerden almış olduğu lüks araçlar ile kendisini daha belirgin hale getiriyordu. Ancak şimdi o araçlara veda etmek zorunda kaldı çünkü durum daha da kötüye gidebilirdi.