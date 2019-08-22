Marilyn Monroe'nun morgda çekilmiş çıplak fotoğrafları

Holywood denilince akla gelen en ünlü isimlerden bir tanesi olan Marilyn Monroe adındaki kişi morgda çekilmiş olan çıplak fotoğraflarını öğrenildi. Daily Mail gazetesinin Marilyn Monroe'nun ölümü adındaki belgeselde böyle bir bilgi olduğu ortaya çıktı.

Yıldızın fotoğraflarının morgda çekilmiş olduğu belirtildi. Fotoğrafı çeken şahıssa kendisiyle yapılan görüşmelerde morgda bulunan görevlileri 2 şişe viski ile kandırdı ve içeriye girerek cansız bedeninin fotoğrafını çekti.

Daha sonrasında çektiği 5 kasetten 3 tanesini Life dergisine gönderd ve bu fotoğrafların arasında Marilyn ayağının başparmağında etiketle görüntülendiği görseller yer alıyordu.