Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

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Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı admin Tarih: 2019-08-19 Saat: 22:17:16
Güncelleme : 2019-08-19 22:17:16Bu içerik 40 kez okundu.
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Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmalarına karar verildi.

HDP'li siyasetçilerin yerine bu illerin valileri görevlendirildi. Olayın meydana geldiği günse bugün olup sabah saat 06.00'da meydana geldi.

Çok sayıda polis ekibi hemen Van Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Belediye binası çembere alındı ve bazı polislerin de içeri girdiği görüldü. Bir yandan da diğer şehirlerdeki belediyelere direk olarak valiler görevlendirildi.

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