Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor

Antalya'da vegan olarak beslendiği için bağırsak florası zengin olan iş insanı 70 yaşındaki Ali Bıdı, özel kliniğe düzenli olarak bağışladığı dışkısıyla birçok hastanın hastalığına çözüm oldu.

Karşılığında ise para istemek yerine özel kliniği üniversite öğrencilerine burs vermesini istedi ve özel klinikse bu talebi kabul etti. Öğrencilere burs vermeye başladı. Bağışlanan dışkıysa birtakım işlemlerden geçiyor ve hasta olan kişiye naklediliyor daha sonrasında hasta iyileşme gösteriyor.

Almanya'da 16 sene boynca beslenme yöntemleri ve sağlıklı yaşam üzerine araştırmalar yapan Bıdı en sonunda Türkiye'ye döndü. Daha sonrasında hayvansal ürünler tüketmeyenşahıs vegan oldu ve buna da kolayca uyum sağladı.