İBB önünde okuduğu bildiri sonrasında işten alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane önünde 12 Haziran 2019 tarihinde bir bildiri okuyan ve bildirisinde İmamoğlu tarafından vurgulanan "israf" vurgusunun bir algı operasyonu olduğunu ve bunu kınadıklarını açıkladılar.

Daha sonrasında bu bildiriyi okuyan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı. Yenilenen İstanbul seçimlerinden önce İBB önünde bir bildiri okuyan şahıs yaptığı bildiri sonrasında görevinden alındı. Açıklamasında ise kendisinin sadece kendisine verilen bildirimi okuduğunu kendisinin sadece bir görevi yerine getirdiğini açıkladı.

Siyasete daha önce bulaşmadığını belirten şahıs kendisinin 23 yıllık bir emeğinin olduğunu ancak buna kırgın olmadığını bu kararın geleceğini bildiğini açıkladı. Bundan sonra da artık siyasete bulaşmayacağını belirtti.