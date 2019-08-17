İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek

İstanbul Valiliği tarafından gelen açıklamada kentte bulunan kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini açıkladı.

Sabah saatlerine kadar da etkisinin azalarak devam edeceğini açıkladı. Valilik tarafından gelen açıklamada İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın bölge bölge olarak yağdığı miktar şu şekilde açıklandı

: Fatih'te metrekareye 114, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye'de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış olduğu açıklandı.

Açıklamalara göre itfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta merkezlerine tam 2.400 kadar ihbar geldiğini ve birçok çağrıya da ekiplerin hızlıca ulaşmaya çalıştığı açıklandı.