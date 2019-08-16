Dev bir süper kütleli kara delik evrenin sonu olabilir

Yakın bir zamanda keşfedilmi olan bu dev kütleli süper kara delik evrenin gerçekten bir sonu olabilir. Gökbilimcilerin açıkladıklarına göre karadeliklerin potansiyel gücü konusunda yeni bir fikir elde etmesini sağladı.

Gökbilimci olan David Whitehouse'a göre yeni keşfedilen bu süper kütlelik kara delik evreni yutabileceğini açıkladı. Bu sonuca varmasında en büyük etken ise kara delik denilen şeylerin yuttukları her şeyi kendilerine bir büyüme olarak aldıkları için zamanı belirsiz ancak bir şekilde evreni yutabilecek kadar büyük bir konuma gelebileceğini açıkladı.

Çünkü bu kara delik denen şeylerin evrende gazları yuttuğunu hatta ışığı bile yuttuğunu bilinmesi nedeniyle büyümesi konusunda büyük endişeler oluşturdu. En son tespit edilen bu devasa kara delik için de daha büyük kara deliklerin olabileceğine bir işaret olarak ortaya çıkardı.