Kan grubuna göre kanser olma olasılığı

İsveç Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonrasında kişinin kan grubu ile kanser olma olasılığı konusunda bir bağlantı olduğu açıklandı.

Bu konuda gelen açıklamada bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma sıfır kan grubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu açıkladı.

Araştırmada 35 sene boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri incelendi ve en son tespit edilen bilgilere göre her kanser türüne göre her türlü kan grubu test edildi.

Her kan grubunun farklı kanser türlerine göre zayıflıkları ve güçleri olduğu açıklandı. Bilim insanları arıca kanserli tümörlerin oluşumu konusunda genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğu açıkland