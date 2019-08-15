Son 'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı

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Son 'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
Son 'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı admin Tarih: 2019-08-15 Saat: 10:01:28
Güncelleme : 2019-08-15 10:01:28Bu içerik 26 kez okundu.
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Son 'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı

Ankara kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yer alan son seçim anketleri en onunda kamuoyuna açıklandı. Son anketin sonuçlarında ise hem partilerin oy oranları hem de İBB İmamoğlu'nun Türkiye'nin genelinde ne kadar oy alacağı konusunda sonuçlar paylaşıldı.

Açıklananlara göre oy sonuçları : AK Parti yüzde 39, CHP yüzde 27, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 10.1, MHP 9.9 görünüyor. Eğer olası 2 parti de kurulursa Babacan'ın %8, Davutoğlu'nun ise %3 civarında oy alacağı açıklandı. Bu partilerin kurulduğu zaman oyların geleceği partiler ise şu şekilde açıklandı : en çok oy 4-5 puanla AK Parti’den geliyor.

Ama İYİ Parti, CHP ve MHP’de de 1.5-2 puanlık düşüşler görülüyor. Yeni partiler eklenirse bu partilerden bu civarlarda bir puan eksilmesi yaşanacak. Puan kesilmesi yaşamayacak olan parti ise şu anda HDP olarak gözükecek.

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