Grönland’da 512 yaşında köpekbalığı bulundu

Bilim insanları tarafından bir süredir Grönland tarafında bulunan hayvanlar inceleniyor ve bu hayvanlardan bir tanesi olan bu köpek balığının tam 512 yaşında olduğu tespit edildi.

Bu konuda nasıl bu sonuca ulaştıkları sorulunca The Sun gazetesi tarafından bilgiler verildi. Köpekbalığının tam 1505 senesinde doğduğu düşünülüyor. Bu bilgiye ulaşmalarının sebebi ise o çevrede olan köpekbalıklarının her sene 1 santimetre kadar uzadığı açıklandı.

Köpekbalığının boyunun da 5.4 metre uzunluğunda olduğu açıklanınca yaklaşık 512 yaşında olduğu açıklandı. Bu köpekbalığı türünün ise en az 272 yıldır yaşadığı açıklandı.