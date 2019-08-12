Başka evde babasını yakaladı ve bıçakladı

Adana ilinde meydana gelen bu olayda tans bir bireyin evinde yakaladığı babasını defalarca bıçaklayan oğlu babasını öldürdü ve daha sonrasında da kaçtı.

59 yaşında olan Ramazan T. adındaki şahıs travesti arkadaşı olan 54 yaşındaki Ercan Z. adındaki şahsın evine gitti ve burada oğlu Ali T. ve eşi Saliha T. tarfından yakalanan Ramazan T. defalarca bıçaklandı.

Olayın görgü tanığı olan Ercan Z. hemen gözaltına alındı ve daha sonrasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Ali T. ve annesi Saliha T. adındaki şahıs olay yerinde bu cinayeti işledikten sonra hemne polislerce aranmaya başlandı.