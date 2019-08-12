Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi

Şanlıurfa ilinde yolcu otobüsünün çarpması sonrasında 56 yaşında olan kişi hayatını kaybetti. Babalarının ölüm haberini almaları sonrasında hemen yakınları morga geldiler ve orada itirazlarda bulunarak babalarına müdahalede bulunmadıklarını iddia ettiler.

Öüyü morgdan çıkarmaları sonrasında cenaze aracına yerleştirerek acile kaldırıldı. Karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Yılmaz Kırmızısaç'a bir yolcu otobüsü çarptı ve daha sonrasında ihbar üzerine olay yerine acil ekibi geldi. Acil ekipleri şahsı araştırma hastanesine getirdiler ancak hayatını kaybetti.

Acı haberin çocukları alır almaz morga gelmesi sonrasında çocukları cansız bedeni gördüler ancak durumu kabullenemedikleri için bu şekilde bir itirazda bulunarak cenazeyi tekrardan hastaneye götürdüler.