Taksisine binen kadına tecavüz etti

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Taksisine binen kadına tecavüz etti
Taksisine binen kadına tecavüz etti admin Tarih: 2019-08-11 Saat: 02:07:45
Güncelleme : 2019-08-11 02:07:45Bu içerik 29 kez okundu.
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Taksisine binen kadına tecavüz etti

Kocaeli ilinde meydana gelen bu olayda bir taksi şoförü tarafından bir genç kadına tecavüz edildiği iddia edildi.

Jandarma tarafından hemen olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve jandarma tarafından olay incelendikte sonra R.B. adındaki şahıs yakalandı ve sorgulanmaya başlandı. Emniyette işlemleri tamamlanınca hemen adliyeye sevk edildi. 

Taksici şoförün kendisini zorla Kent Ormanına götürdüğünü ve orada tecavüz ettiğini açıkladı. Daha sonrasında olay hemen incelenmeye başlandı.

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