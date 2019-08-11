Huawei kendi işletim sistemini tanıttı

Huawei konusunda ABD ile Çin arasında bir gerginlik yaşanması sonrasında ABD tarafından Huawei markasını aşırı etkileyecek bir yaptırımı devreye soktu ve artık Huawei firmasına Android yazılımını kullanmasına izin vermeyecek.

Ancak bu durum Huawei firmasını daha geriye götürmedi tam tersine kendilerine özgü ve güvenilir bir yazılım oluşturmayı başardılar. Kısa bir süre içersinde de hemen Çin merkezli olan teknoloji devlerinden bir tanesi olan Huawei firması en sonunda kendine has yazılımını açıkladı.

Yazılımın ise adı HarmonyOS yani ahenk işletim sistemi gibi bir anlama gelmektedir. Firma bu işletim sisteminin yapmasının ilk sebebi ise güvenli olmasını ve daha sorunsuz olarak çalışmasını istedikleri için yapmaktalar.