İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracında binlerce su ayısı

İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracı olan Beresheet içinde binler su ayısı olduğu açıklandı. Bu nedenle de ayda artık yaşam bulma ihtimalinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. İsrail tarafından Nisan ayında başarısız olarak açıklanan aracın iniş denemesinin sonrasında Ay'a çakıldığı açıklandı.

Aracın içinde ayrıca bir de kargo olduğunu ve kargonun da içinde su ayısının olduğu açıklandı. Bu su ayılarının da kesinlikle hayatta kalabileceği belirtildi. Ayda herhangi bir atmosfer olmadığı ve radyasyon seviyesinin de yüksek olduğu belirtildi ancak bu hayvan için bu şartların gayet yaşanabilir şartlar olduğu açıklandı.

Bu hayvanların dinazorlar zamanından bu yana hayatta olduklarını soğuga ve aşırı sıcağa da aşırı derecede dayanıklı olduklarını ayrıca uzayda da yaşayabildikleri açıklanmıştı. Ancak sayıları konusunda herhangi bir artış meydana gelmeyecek eğer uzayda yaşarlarsa.