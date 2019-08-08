Çocuklarına İstismarla Suçlanan Babanın Yargılaması Başladı

Konya'da oğlu ile kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 60 seneye kadar hapis cezası isteniyor.

Savunmasında ise A.K. öyle bir şey yapmadığını çocuklarının piskolojisinin yerinde olmadığını iddia eden A.K. kızının ve oğlunun internet hastası olduğunu bu yüzden psikolojilerinin yerinde olmadığını hatta ikisinin de mavi balina oyununu oynarken gördüğünü bu nedenle de suçsuz olduğunu söyleyip beraatini istedi.

Olayın ortaya çıkmasında ise 14 yaşında olan kız çocuğunun geçen sene aralık ayında 16 yaşında olan ağabeyine A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi sonrasında çıktı.

Ağabey ise annesi olan Z.K. adındaki annesine babasının kendisine 11 yaşındayken eve top almaya geldiği zaman cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Küçük kız da babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel tacizde bulunduğunu açıklayınca olaylar ortaya çıktı ve babaları olan şahıs tutuklandı.