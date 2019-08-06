Aldatan eşlerin peşinde kılıktan kılığa giriyorlar

Bursa'da kurduğu dedektiflik bürosu ile aldatılma şüphesi üzerine eş takibi olsun personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takibi konusunda işler yapan Burçin Doğan 10 kişilik kurduğu ekiple farklı farklı kılıklara girerek fiziki ve teknik izlemeler gerçekleştiriyorlar.

Bursa şehrinde 6 sene önce dedektiflik bürosu açan Doğan 10 kişilik ekibiyle çalışıyor. Dedektifler tarafından motokurye, tesissatçı, kargocu, taksici kılığına girerek büyük bir titizlikle takip yapabiliyorlar.

Bir yandan da yaptıkları tüm işlemleri kanun çerçevesinde yapıyor ve takipleri konusunda da başarılı oluyorlar.

Bu işi kanunsuz olarak resmi olmayarak illegal yollardan yapan kişilerin de olduğunu söyleyen Doğan bu konuda ilginç talepler de aldıklarını açıkladılar.