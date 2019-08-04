Evlere girip, uyuyanları izleyen 'Umurca sapığı' yakalandı

Bodrum'da geceleri çok sayıda evin kapı ile penceresini zorladığını ve bazı evlere girdiğini iddia ederek bir şey çalmayıp uyuyan kişileri izledikten sonra kaçtığı iddiasıyla A.O.M. adındaki kişi gözaltına alındı.

Daha sonrasında emniyette işlemleri tamamlanınca da hemen adliyeye sevk edildi. Burada adli kontrol şartıyla serbest kalan A.O.M. adındaki şahıs sonrasında ayrıca mahallede güvenlik önlemleri arttırıldı. Umurca mahallesinde son 1 aydır birçok evde kapı ve penceleri zorlayarak girildi iddiası sonrasında mahalleli tedirgin olmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin rahat etmesi için mahallede polisler sık sık devriye görevine başladı ve mahallede 2 bekçi görevlendirildi. Mahalleli de ayrıca nöbet tutmaya başladılar.