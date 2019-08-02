Balıkesir'de otobüs yandı 5 kişi öldü

Balıkesir'de seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bir anda sebebi bilinmeyen bir şekilde araç yanmaya başladı ve yangın kısa süre içersinde tüm otobüsün içine yayıldı. Yangında 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Koç firmasına ait olan bu aracın öğle saatlerinde Edremit Balıkesir arasında ilerlerken bu olayın yaşandığı açıklandı. Olayı görenler hemen müdahale ettiler ancak yangın kısa sürede o kadar şiddetlendi ki yangını orada bulunan kişiler ne kadar çabalasa da söndüremediler. 34 yolcunun bulunduğu araçta 5 kişi öldü.

Yangın ancak itfaiye ekiplerine olay yerine varması sonrasında söndürüldü. Otobüsün tamama ise yandı. Savcılık tarafından da bu konuda bir araştırma başlatıldı.