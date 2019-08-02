Trump: Binlerce IŞİD'liyi Avrupa'ya bırakırız

ABD'li yetkiliker tarafından IŞİD'in Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği tüm toprakları kaybetmesine rağmen hala küresel oalrak bir tehdit olarak görüldüğü uyarısını yaparken bir yandan da Trump Suriye'de esir olarak aldığı binlerce IŞİD terör örgütü üyesini Avrupa üzerine salmakla tehdit etti.

Avrupa nüfusundan olan bu terör örgütü üyelerini ise AB ülkesine almayı tehdit olarak gördüğünden dolayı bunu kabul etmiyor. Ancak Trump Beyaz Saray önünde kısaca bir açıklama yaptı ve açıklamasında: " Avrupa2nın almasını istediğimiz 2500 tane IŞİD teröristi var şu anda ve bakalım alacaklar mı ? Eğer almazlarsa da büyük ihtimalle onları direk olarak Avrupa'ya bırakmak zorunda kalacağız . " açıklamasını yaptı. AB bu konuda ABD tarafından ilk defa tehdit edilmiyor.