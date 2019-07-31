F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar Türkiye'ye dönüyor

F-35 eğitimi alan Türk pilotlar yaşanan onca gerilim sonrasında geri Türkiye'ye gönderilme konusunda karar alınmıştı. Türk pilotlar ile askeri personel yarın Türkiye'ye dönüyor.

Mayıs ayında alınan bu kararın faaliyete geçmesi ise S-400 sistemlerinin Türkiye'ye gelmesinin tamamlanması sonrasında oldu. ABD'nin alacağı kararları çoktan belirlediği ve Türkiye'ye gönderdiği mektupta alacağı kararları net bir şekilde belirtmişti.

ABD'nin bu kararı sonrasında F-35 eğitimi için orada bulunan Türk pilotların perşembe günü yani yarın Türkiye'ye döneceği açıklandı.