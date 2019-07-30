Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar serbest

Pendik'te meydana gelen bu olayda hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldıran tutuklu sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel adındaki kardeşler çıktıkları ilk duruşma sonrasında serbest kaldılar.

20 sene hapis cezası isteniyordu ancak mahkemede verilen karar sonrasında serbest kaldılar. Mahkemede ise üzgün ve pişman olduklarını söylediler ancak mağdur olan kişiler yalab beyanneme vermesi nedeniyle şahsın üzgün ve pişman olduğuna inanmadığını açıkladılar.

Yine de mahkeme tarafından şahısların herhangi bir kaçma şüphesi ve delil yoketme şüphesi görülmediği için sadece yurtdışına çıkış yasağı verilerek tahliye edilmesine karar verildi.