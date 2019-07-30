Metrobüste 20 yaşındaki kadını taciz etti

İstanbul'da metrobüste 35 yaşında olan Kenan T. adındaki 20 yaşında olan A.B. adınaki kişiyi taciz etti.

Pantolonun önü ıslanan Kenan T. adındaki şahıs ifadesinde şuçlamaları kabul etmedi ve 'kalabalıkta gayriihtiyari ereksiyon yaşadığını, idrarını kaçırdığını' açıkladı. O sırada pantolonu ıslanan şahıs Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. adındaki kişi fark etti ve o sırada A.B. adınaki kadını taciz ettiğini görünce hemen bağırmaya başladı.

Kenan T. ise kendisine ithafen yapılan suçlamaları kabul etmese de tanık olması nedeniyle şahsın suçu doğrulandı. Daha sonrasında şahsın olayı savcılık tarafından incelendi ve şahsın tutuklanmasna karar verilip mahkemeye sevk edildi.