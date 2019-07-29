Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş olan kedi

Muğla Marmaris ilçesinde meydana gelen bu olayda bir sitenin önbahçesinde ön bacaklarını dizinin altından kesilmiş olarak bulundu.

Hayvana bir tür işkence yapılmış gibi gözüküyordu. Ayrıca ağzı da parçalanmış olan bu hayvana kim ne yaptı bilinmiyor ancak veterinerin müdahalesine rağmen hayvan kurtulamadı ve veteriner tarafından daha fazla acı çekmemesi için uyutuldu.

Bir bahçıvan tarafından bulunan kedi 5 yaşında olduğu tahmin ediliyor ve 3 gün önce bu olayın başına geldiği açıklandı. Yaraların kurtlanması ve iltihap kaptığı da açıklandı. Veteriner tarafından gelen açıklamadaysa gelen kedinin kısırlaştırılmış olduğunu ve geldikten sonra kanamayı durdurmayı başardıklarını daha sonrasında 3 gün önce satır veya balta gibi bir aletle bacakların düzgün şekilde kesildiğini tespit ettiğini açıkladı.

Bu yapılanın tamamen bir vahşet olduğunu ve tedavilere cevap vermemeye başlayan kedinin daha fazla acı çekmemesi için uyutmak zorunda kaldığını açıkladı.