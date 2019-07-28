İstanbul'da kurban satışları başladı

Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şimdiden pazarlarda yerlerini almaya başladılar. Belediyenin kurban pazarlarına yerleşen hayvanlar satışa sunuldu.

Sultangazi'de 1 ton 460 kg ağırlığında olan bir büyükbaş hayvan tam 38 bin TL üzerinden satışa çıkarıldı. İstanbul'a getirilen hayvanlar tam 8 ile 38 bin TL arasında satılmaktadır. Küçükbaş hayvanların fiyatları konusunda ise henüz net bir bilgi oluşmadığı için açıklama yapılmadı.

Bir esnaf tarafından henüz satışların daha netleşmediği için küçükbaş hayvanlar için net bir fiyatı olmayacağı açıklandı. 1 hafta kadar daha geçtikten sonra küçükbaş hayvanlar için net bir fiyatın oluşacağı açıklandı. 1 hafta sonra ne olacağı konusunda fiyatların ne olacağı konusunda bilgiler geleceğini esnaf arkadaş tarafından aldık.