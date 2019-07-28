'İmamoğlu'na AK Parti ve MHP'den ikinci ret'

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'İmamoğlu'na AK Parti ve MHP'den ikinci ret'
'İmamoğlu'na AK Parti ve MHP'den ikinci ret' admin Tarih: 2019-07-28 Saat: 22:02:23
Güncelleme : 2019-07-28 22:02:23Bu içerik 41 kez okundu.
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'İmamoğlu'na AK Parti ve MHP'den ikinci ret'

Göreve gelmesi sonrasında gelmeden önce verdiği sözleri tutmak için çalışmalara başlayan İmamoğlu yapmak istediğini yapmak isterken yine engellendi.

İmamoğlu tarafından AKP ve MHP partilerine görüşme talebi yapıldı ancak iki parti tarafından da olumlu sonuç gelmedi. Halbuki İYİ parti, Saadet Partisi, HPD ve Vatan partisi ile görüşme yaptı.

Daha sonrasında AKP ile MHP ile görüşme yapmak istedi. AKP tarafından kısa sürede cevap geldi ancak olumsuz cevap geldi. 2 defa olumsuz cevap geldi. MHP ise gönderilen teklife hiç yanıt verme tenezzülünde bile bulunmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri eklemeye devam ediyoruz.

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