Rusya'yı vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşları

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Rusya'yı vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşları
Rusya'yı vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşları admin Tarih: 2019-07-27 Saat: 22:36:13
Güncelleme : 2019-07-27 22:36:13Bu içerik 18 kez okundu.
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Rusya'yı vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşları

Rusya ile gelişen ilişkiler sonrasında artık Rusya da Türkiye ile bağlantısını güçlendirmek adına vizeler konusunda daha esnek kurallar getirmeye başladı.

Putin tarafından getirilen kararda hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.

2015 senesinde meydana gelen uçak düşürme olayından sonra bir kısıtlama gelmişti ve sonrasında bu özel ekonomik önlemler de alınmıştı. Sonrasında ilişkiler gelişmeye başladıkça bunlar kaldırıldı ve en son olarak da vize konusunda bir takım rahatlatmaların sağlandığı açıklandı.

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