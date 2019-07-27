Otobüste bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken Suriyeli

Bu olay ise İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da bir toplu taşıma aracında bir kadının fotoğraflarını gizlice çeken Suriyeli şahıs M.O. adındaki kişi mahkeme tarafıdnan verilen karar sonrasında 2 sene hapis cezasna çarptırıldı.

Olay esnasında ise mağdur olan kadın bir anda otobüste duyduğu tartışmada bir yolcu ile Suriyeli şahsın tartıştığını duydu ve olayı öğrenince de otobüse polis çağrıldı.

Daha sonasında gözaltına alınan şahıs sorgulandıktan sonra hemen adliyeye sevk edildi ve oradada savcılığın istemiyle 2 yıl ile 6 yıl arasında bir hapis cezası istendi ancak mahkeme sadece 2 senelik bir hapis cezası verdi. Sanığın herhangi bir pişmanlık göstermediği için de indirim uygulanmadığı açıklandı.