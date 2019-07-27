Adana'da hamile kediyi pitbullun ağzına atan çocuklar

Adana'da meydana gelen bu olayda hamile bir kediyi sokakta yakalayan 3 tane çocuk daha sonrasında sokakta buldukları pitbul cinsi köpeğin önüne atarak parçalanmasını izlediler.

Daha sonrasında bu 3 çocuk yakalandı ve sorgulanmak üzere emniyete getirilirken orada muhabirlere "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim", "Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" gibi sözler söyleyince olaylar çok daha fazla yayılmaya başladı.

Daha sonrasında savcılığa çıkarılan çocuklar orada kedinin kendilerine saldıracağını düşündüğünü ve bu nedenle de sokakta buldukları köpeğin önüne attıklarını açıkladı. Sonrasında ise pitbul cinsi köpeği terkar serbest bıraktıklarını açıkladılar. Şimdi ise o köpek aranıyor.