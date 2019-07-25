Seks robotları- insan aşkı meyve verdi

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Seks robotları- insan aşkı meyve verdi
Seks robotları- insan aşkı meyve verdi admin Tarih: 2019-07-25 Saat: 16:18:22
Güncelleme : 2019-07-25 16:18:22Bu içerik 46 kez okundu.
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Seks robotları- insan aşkı meyve verdi

İnsanlar ile robotlar arasında giderek artan yakınlaşma cinsellik alanını yeniden şekillendirirken akademi dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

Cinsellik alanında gelişmeler insanla robot arasında artınca erobotik alanını ortaya çıkardı. Araştırma alanı olarak açılan kısımda birçok bilim adamı tarafından seks teknolojilerinin medya ve toplumsal temsiliyetlerinden iyiletirici etkisine kadar birçok konuda araştırmalar yapmaya başladılar.

Robotların insanlardan farklı şekillerde düşünme ve öğrenme kabiliyetine sahip olmasının yapay varlıklara aşık olmanın ve onlarla seks yapmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlayacağını ifade eden araştırmacılar bu konuda çalışmaların insan ve robot ilişkilerini beraberinde getireceğini açıkladı.

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