Fransa'nın 'uçan askeri'

Franky Zapata tarafından geliştirilen bir kaykay ile ingilizce adıyla " Hoverboard" olarak bilinen bu alet ile Manş Denizi'ni geçmeyi denemesinde başarısız oldu.

Fransız Mucit Zapata kendisinin yaptığı bu araç ile 2 defa meydan okuma gerçekleştirdi ancak başarısız oldu. Başarısız olmasına rağmen yolun yarısına kadar gelmesi bile oldukça büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti diyebiliriz çünkü bilimkurgu filmlerinde elde edilen görüntüler gibi anlar elde edildi.

Zapata tam mesafenin yarısına geldiği zaman yakıt ikmali için alçalırken o sırada dengesini kaybetti ve denize düştü. Sağlık durumu konusunda ise herhangi bir problem olmadığı açıklandı.