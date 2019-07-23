İstanbul'da görülen Batı Nil virüsü

İstanbul Avcılar da sık görülmeye başlanan Batı Nil Ateşi hastalığına neden olan virüsün araştırmasını yapan kişiler 5 bin tane sivrisinek toplayıp araştırmasını yaptı. Daha sonrasında araştırmalar sonucunda virüsün yayılmasında etkisi olan eyin küresel ısınma olduğunu açıkladı.

Avcılar da görülen bu hastalığın çözümü olsun virüsü olsun tüm araştırmalarını yapan bilim insanları sebebi buldu ancak çözüm konusunda hala açıklama yok.

Hüseyin Yılmaz ise bu konuda İngiltere'de araştırmasında açıklamasına göre insan vücudunun virüse karşı biyolojik savunma sonucu antikor oluşturduğunu tespit ettiğini açıkladı. 4 kişi üzerinde hastalığı incelediğini ve sorulara da yanıtlar verdi. Bir insan da 3 ile 10 gün arasında kuluçka süresi oluyor.

Hastalığın kan yolu olsun hastanalerde bir şekilde iğne gibi şeylerle bulaşabileceğini açıkladı. Yakın temaslarda bulaşma olmadığı açıklandı.