Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı

Düzce ilinde meydana gelen sel felaketi sonrasında ekipleri bir süredir kaybolan kişileri arıyordu ve aramalara son verildi çünkü sabah saat 09.00 ile 24.00 arasında kuvvetli sağanak yağış olacağı açıklandı.

Kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları uzun bir süre devam etti ancak herhangi bir haber alınamadı. Meteoroloji tarafından gelen erken uyarı sisteminde felaketin yaşandığı yerde sabah saatleirnde sağanak yağış gelecek. Öğle saatlerine doğru ise daha da kuvvetlenecek ve daha sonrasında akşama kadar da devam edecek.

Arama çalışmaları 21 kilometrelik bir alanda yapılıyordu ancak bu çalışmalara yarına kadar ara verildi. 2 çocuğun da araması gün boyu devam etti.