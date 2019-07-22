Hürjet'te ön tasarım aşaması tamamlandı

Türkiye'nin ilk süpersonik jeti olarak bilinen Hürjet'i en sonunda kritik bir testi başarıyla tamamladı.

Oldukça iyi yeteneklere sahip olan bu uçağın 2022 senesinde uçuşa geçeceği de açıklandı. Ancak öncelikle hala yapması gereken testleri var.

TUSAŞ tarafından 2017 senesinde başlatıldı ve çok kısa sürede de bu projenin tamamlanması oldukça büyük bir başarıya imza atılmasını sağlayacak. Yapımı sırasında Ön Tasarım Gözden Geçirme (Preliminary Design Review/PDR) testinden geçmesi gerekiyordu ve bu testi başarıyla tamamladı. Şu anda ise 4 ana uzmanlık alanında değerlendirmeye tutuluyor.

Amacı ise Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine kullanılmak üzere envantere eklenecek.