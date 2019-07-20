Havalimanı personeline hakaret eden kişiye dava açıldı

Uçağın rötar yapması sonrasında durumu açıklamak için gelen güvenlik görevlisi bir anda beklemediği bir tepki ile karşılaştı ancak orada bulunan diğer yolcular tarafından da beklenmedik tepkiyi veren kişiye hemen tepki geldi.

Bu olay kameralara yansıması sonrasında da sosyal medya üzerinde tepki alan kadın bir anda gündeme oturdu. Daha sonrasında bu olaydan sonra güvenlik görevlisi olan Tuğçe Selvi dava açma kararı verdi ve Fatma Funda Esenç adındaki kişiye 9 ay ile 3.5 yıl arasında hapis istemi ile dava açtı. Olay sırasında güvenlik görevlisine

‘Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Sizin kazandığınız para haram para. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır' sözlerini kullanan Esenç şu anda bu olaydan dolayı hapis cezası alabilir.