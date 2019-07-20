1 SU-35 beş tane F-35'e bedel

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1 SU-35 beş tane F-35'e bedel
1 SU-35 beş tane F-35'e bedel admin Tarih: 2019-07-20 Saat: 23:29:16
Güncelleme : 2019-07-20 23:29:16Bu içerik 47 kez okundu.
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1 SU-35 beş tane F-35'e bedel

Rus yapımı olan SU-35 savaş uçağıı ve ABD'li olarak bilinen F-35 ile 'Havacılık Teknolojileri İttifakı Avintel' Genel Müdürü Viktor Pryadka tarafından kıyaslandıktan sonra 2 uçağın da üstün özellikleri hakkında bilgi verildi.

Rus havacılık uzmanı olan Pryadka adındaki kişi SU-35 uçağının ünlü SU-27 savaş uçağının en yeni özellikleri eklenmiş olarak üretilmiş olan uçaklardan bir tanesi olduğu açıklandı. SU-35 konusunda görünmezlik özelliği olmadan üretilen bir uçak olsa da 5 tane F-35 savaş uçağı ile aktif bir çatışma içersine girebileceğini açıkladı.

Tüm bunlara ek olarak bir F-35'e fazlası olarak Rus yapımı olan uçağın farklı görevleri yerine getirme kabiliyeti olduğunu vurguladı. Rus uçağı sadece havada hakimiyet değil bir yandan da bombardıman ve taarruz uçağı olarak da kullanılabilecek.

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