Rusya’dan AB’nin Türkiye’ye yaptırımları ile ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı İşbirliği Dairesi Başkanı Andrey Kelin tarafından AB'nin Türkiye'ye yönelik olarak yapılan yaptırımları konusunda tek taraflı yaptırımların uluslarası hukukun yerini belli ülkelerce uydurulan bir düzene bırakmasına yol açtığını Rusya'nın bu tarz bir diplomasiye karşı olduğunu açıkladı.

Kelin tarafından gelen açıklamada Rusya'nın yaptırımların sadece BMGK kararı doğrultusunda alınabileceği prensibine bağlı olduğunu açıkladı.

Tek taraflı yaptırımlar şimdilerde çok popüler olduğunu özellikle de ABD tarafından çok gelişmiş durumda olduğunu belirtti. Binden fazla farklı yaptırım alanlarının olduğunu açıkladı. Bu nedenle de uluslarası hukukun yerini bu gibi şeylere bırakılmaması konusunda olumlu bakmıyor.