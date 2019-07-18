ABD, Suudi Arabistan’a yüzlerce asker gönderme hazırlığı

ABD tarafından Suudi Arabistan'a asker gönderileceği konusunda bir takım bilgiler CNN tarafından yayınlandı. Bu bilgiler ayrıca sosyal medya üzerinden de yayınlandı ve bu bilgilere ait olarak görüntüler de eklendi.

CNN tarafından verilen bilgilere göre Trump başkanlığının Suudi Arabistan ile kontrollü askeri ilişkisini , İran ile artan gerilimler ortasında ülkeye yüzlerce birlik göndermeye hazırlanarak güçlendiriyor.

Yetkililer ise çoktan bölgede pist geliştirmelerninin başladığını bunlara ek olarak da Patriot füze savunma bataryası için hazırlıklar için az sayıda birlik ve destek personelinin halihazırda sahada olduğunu açıkladı.

Ancak Suudi Arabistan'nın bu konuda resmi olarak herhangi bir bilgisi olmadığı açıklandı. CNN'e konuya dair ilişkin açıklamanın gelecek hafta yapılacağı konusunda bir açıklama daha geldi.