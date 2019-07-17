Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklananlara göre Türkiye'nin 100'den fazla F-35 sipariş ettiğini ancak bundan sonra S-400 alımı nedeniyle daha fazla F-35 satın alamayacağını açıkladı. Ankara ile Washington arasında krize neden olan füze ssitemlerinin teslimi sonrasında ABD tarafından açıklamalar geldi.

Trump ise Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, “Türkiye ile konuşuyoruz. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Açıkça söylemek gerekirse bu oldukça karışık bir mesele” açıklamasını yaptı.

Trump tarafından da Türkiye'ye haksızlık yapıldığını S-400 alımına mecbur bırakıldığını açıkladı. Ancak bunlara rağmen daha fazla F-35 satımının gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.