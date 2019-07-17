Porno izlemenin çevreye zararları açıklandı

Fransız düşünce kuruluşu The Shift Project tarafından yapılan araştırılma sonrasında dijital sektörün çevreye etkisi araştırıldı. Rapora göre interneet üzerinden yayınlanmış olan pornografi içerikli videoların neden olduğu karbondioksit oranı ile Belçika'nın ürettiği karbondioksit oranının aynı olduğu açıklandı.

Bilim insanları tarafından hazırlanan rapor sonrasında bu bilgiler elde edildi. New Scientist'in haberine göre, çok uluslu ağ teknolojileri şirketleri Cisco ve Sandvine tarafından 2018’de yayımlanan raporları incelendiği zaman küresel olarak video trafiği incelendi ve bu trafiğin sağlanması için de ne kadar elektrik gerektiği hesaplandı.

Araştırma sonrasında her sene 300 milyon ton karbon salımına neden olduğu ve bunun da üçte birinin pornografik içerikli videolardan kaynaklandığı açıklandı.