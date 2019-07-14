İçişleri Bakanlığı 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Hakkari merkez kırsal alanda İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyon konusunda İçişleri Bakanlığına bilgi verildi. Verilen bilgileri halkla paylaşan bakanlık 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini , 3 askerimizin de şehit düştüğünü açıkladı.

İç güvenlik olarak adlandırılan operasyonda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 personel şehit oldu, 1 jandarma astsubay çavuş da yaralandı.

Açıklama sonrasıında ailelere sabır dilendi ve terör örgütlerine karşı olarak operasyonlarının hızla ve kararlılıkla ilerleyeceğini açıkladı. Ölen teröristlerin rütbesi konsuunda herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak gelecek operasyonların önü kesilmedi ve hızla devam edecekler.