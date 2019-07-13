Çiftlik Bank dolandırıcılığı hakkında yeni açıklama

Çiftlik Bank dolandırıcılığı sonrasında firar yapan Mehmet Aydın adındaki kişi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarının sırrını bir Antalya polisi çözdü. Lüks bir yat içinde eşiyle poz veren Aydın'ın fotoğrafları yeni yayılınca Antalya'da olduğu gibi bir algı oluştu ancak Antalya polisi fotoğrafların firari olmadan önce çekildiğini açıkladı.

İnceleme'de yurt dışına kaçmadan ve polis tarafından aranmadan önce Antalya'da eşiyle tatil yaptığı ve bu fotoğrafları da o zaman paylaştığı ortaya çıktı. Hakkında şu anda kırmızı bülten ile bir arama yapılmaktadır.